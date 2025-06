Paura e forti disagi nella tarda mattinata di oggi sull’autostrada A1 Milano-Napoli, dove un tir ha perso il controllo, sfondando il guardrail e invadendo la carreggiata opposta. Il grave incidente si è verificato in direzione nord, prima dello svincolo di Cassino. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo pesante, che trasportava concime, stava viaggiando regolarmente quando, per cause ancora da accertare, ha sbandato e ha oltrepassato la barriera centrale in cemento, finendo sulla corsia sud, mettendo in pericolo gli automobilisti in transito.

Intervento immediato dei soccorsi – Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, diverse ambulanze e pattuglie della Polizia Stradale, che hanno prestato i primi soccorsi e gestito la viabilità. Non si ha ancora notizia di feriti gravi, ma la situazione ha provocato grande panico tra i presenti.

Il tratto di autostrada compreso tra San Vittore e Cassino è temporaneamente chiuso in direzione nord per consentire la rimozione del mezzo e del carico disperso sulla carreggiata, nonché le operazioni di messa in sicurezza del tratto.

Traffico paralizzato – Lunghe code si sono formate in entrambe le direzioni, con automobilisti bloccati per oltre un’ora e forti rallentamenti anche nei tratti limitrofi. Le operazioni di sgombero sono ancora in corso, mentre gli agenti della Polizia Stradale stanno effettuando i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.