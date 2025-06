Grave incidente stradale questa mattina sull’autostrada A2 del Mediterraneo, in direzione sud. Un tir carico di generi alimentari, nello specifico scatolette di tonno, si è ribaltato all’altezza del chilometro 43,900, poco dopo lo svincolo di Campagna, in provincia di Salerno.

Tir si ribalta dopo l’impatto con il guard rail

Il mezzo pesante, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso improvvisamente il controllo, ha colpito il guard rail e si è rovesciato su un fianco. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 8:00 del mattino. Al momento dell’impatto, il rimorchio si è ribaltato riversando sull’asfalto l’intero carico alimentare, che ha completamente ostacolato la circolazione stradale.

Traffico in tilt per sette ore

La presenza del carico disperso sulla carreggiata ha provocato lunghe code e gravi rallentamenti al traffico veicolare per oltre sette ore. La situazione è tornata alla normalità soltanto attorno alle ore 15:00, quando la carreggiata è stata liberata e le condizioni di sicurezza ripristinate.

Soccorsi tempestivi: ferito il conducente

Sul posto sono prontamente intervenute:

le squadre degli ausiliari dell’Anas

i volontari del 118 del Vopi

la Polizia Stradale, per gestire viabilità e rilievi

Il conducente del tir, rimasto ferito nell’incidente, è stato estratto con difficoltà dall’abitacolo dai soccorritori. Fortunatamente, non risulta in gravi condizioni. Dopo le prime cure, è stato trasportato in ospedale per accertamenti.

Nessun altro veicolo coinvolto

Secondo quanto riferito da fonti qualificate e riportato da Fanpage.it, l’incidente non ha coinvolto altri mezzi. Non si registrano quindi ulteriori feriti. Le operazioni di sgombero e pulizia sono durate diverse ore a causa dell’ampia dispersione del carico sull’asfalto.