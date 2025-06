Un grave incidente stradale si è verificato oggi, intorno alle ore 13:00, sulla Tangenziale di Napoli, in direzione Capodichino, nei pressi dello svincolo “Italia 90”. Due motociclisti, un uomo e una donna, sono deceduti a seguito del violento impatto.

Scontro fatale nei pressi dello svincolo “Italia 90”

Secondo le prime ricostruzioni, i due viaggiavano insieme su una moto che, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrata con un mezzo pesante. L’impatto è stato devastante e non ha lasciato scampo ai due centauri, deceduti sul colpo.

Code e disagi alla circolazione

A causa dell’incidente, si sono registrate lunghe code lungo la carreggiata in direzione Pozzuoli–Capodichino. Lo svincolo “Italia 90” è stato temporaneamente chiuso in ingresso verso Capodichino, per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area.

Indagini in corso

Sul posto sono immediatamente intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, i sanitari del 118, il personale tecnico della Tangenziale di Napoli e i soccorsi meccanici. Le autorità stanno conducendo gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.