Un passo importante per la sicurezza e la viabilità dell’area flegrea. È stato siglato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il protocollo d’intesa per la realizzazione di interventi fondamentali sul territorio di Pozzuoli, volti a rafforzare la funzionalità e le condizioni di sicurezza dell’A56, la Tangenziale di Napoli, individuata come via di fuga primaria nella pianificazione di emergenza dei Campi Flegrei.

A sottoscrivere l’accordo, alla presenza del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, del ministro per la Protezione civile Nello Musumeci e del vicedirettore generale di Autostrade per l’Italia Amedeo Gagliardi, è stato il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, che ha accolto la notizia con grande soddisfazione.

“È una notizia estremamente positiva”, ha dichiarato Manzoni, “Queste opere erano previste sin dal periodo successivo alla crisi bradisismica degli anni Ottanta. Le amministrazioni che mi hanno preceduto non erano riuscite a sbloccarle, nonostante i numerosi tentativi. L’amministrazione attuale, invece, ha scelto di lavorare con serietà e discrezione, impegnandosi con passione: prima con la riapertura del tunnel che collega il porto di Pozzuoli alla Tangenziale, chiuso da sei anni, e oggi con un altro passo decisivo, quello delle vie di fuga”.

Il protocollo prevede, tra gli interventi prioritari, il completamento e la rifunzionalizzazione dello svincolo di via Campana e la realizzazione di un nuovo accesso controllato alla Tangenziale A56 in direzione Ovest da via Cigliano, nel territorio comunale di Pozzuoli. Si tratta di interventi strategici che consentiranno di snellire il traffico e soprattutto di garantire una maggiore rapidità nelle evacuazioni in caso di emergenze legate all’attività vulcanica dell’area flegrea.

“Nel prossimo anno e mezzo si lavorerà intensamente su questi svincoli, alcuni dei quali fermi da oltre 40 anni. Quello di via Cigliano, invece, è una necessità che si è imposta con forza negli ultimi mesi, anche alla luce dei recenti eventi sismici”, ha aggiunto il primo cittadino.

Il protocollo prevede un finanziamento diretto al Comune di Pozzuoli di oltre 10 milioni di euro, che saranno investiti esclusivamente in progetti di adeguamento e potenziamento della viabilità locale, in funzione della sicurezza e dell’efficienza dei collegamenti. Un risultato che arriva in un momento particolarmente delicato per l’area flegrea, soggetta a fenomeni bradisismici sempre più frequenti, e che richiede dunque risposte concrete, rapide e coordinate.

“La mia amministrazione – conclude Manzoni – parla con i fatti. Dopo anni di immobilismo, stiamo mettendo in campo azioni tangibili. È nostro dovere garantire ai cittadini non solo la sicurezza in caso di emergenze, ma anche infrastrutture moderne e funzionali per la vita di tutti i giorni”.