Momenti concitati nel pomeriggio di ieri al Centro Direzionale di Napoli, dove si è verificato un furto ai danni di una farmacia situata nell’Isola G1. A dare l’allarme è stato un dipendente dell’attività che ha segnalato la fuga di un uomo sospetto dopo aver prelevato numerose confezioni dagli scaffali senza pagarle.

La segnalazione e l’inseguimento

L’autore del furto, descritto come un uomo alto, con capelli lunghi e maglia nera, si è dato alla fuga in direzione Piazza Salerno. Immediatamente individuato dalle telecamere della centrale operativa e tutti gli agenti della sicurezza del consorzio Gesecedi sono allertati.

L’uomo è stato seguito senza mai perderlo di vista, fino a quando, all’altezza del civico 50 del Corso Meridionale, si è accasciato al suolo visibilmente stanco. A quel punto, è richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, che sono giunte sul posto pochi minuti dopo.

Refurtiva e sorpresa finale: era ai domiciliari

Durante la perquisizione personale, l’uomo – un cittadino di nazionalità ucraina – è trovato in possesso di diversi articoli rubati, tra cui:

Colla per denti Kukident

Profumi di varie marche

4 spazzolini elettrici

Ma la scoperta più grave è emersa subito dopo: il soggetto risultava già sottoposto agli arresti domiciliari ed era dotato di braccialetto elettronico.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine hanno preso in consegna l’uomo, che ora dovrà rispondere non solo del furto aggravato, ma anche della violazione delle prescrizioni imposte dalla misura restrittiva a cui era sottoposto. Resta ora da chiarire come abbia potuto allontanarsi dalla propria abitazione senza che il sistema di controllo elettronico lanciasse un allarme preventivo.