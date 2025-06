Fino al 30 giugno 2025 è possibile presentare domanda per la Carta della Cultura Giovani e la Carta del Merito, due strumenti promossi dal Ministero della Cultura con l’obiettivo di supportare l’accesso alla cultura e alla formazione tra i giovani. Ciascuna carta ha un valore di 500 euro; pertanto, chi possiede i requisiti per entrambe può ottenere un contributo complessivo pari a 1.000 euro.

A chi spettano le due carte

In primo luogo, la Carta della Cultura Giovani è rivolta a tutti i cittadini residenti in Italia che hanno compiuto 18 anni nel 2024, ovvero i nati nel 2006, e che appartengono a un nucleo familiare con ISEE inferiore a 35.000 euro. Il bonus può essere utilizzato per acquistare beni e servizi culturali, tra cui libri, biglietti per cinema e teatro, eventi musicali, corsi di formazione e abbonamenti a riviste o quotidiani.

In secondo luogo, la Carta del Merito è destinata a chi ha conseguito il diploma di maturità con il massimo dei voti (100 o 100 e lode), entro il compimento del 19º anno di età. In questo caso, non è previsto alcun requisito economico: il bonus è infatti assegnato indipendentemente dal reddito familiare.

Come richiederle

Per accedere ai benefici è necessario presentare domanda online, esclusivamente attraverso il portale del Ministero della Cultura. È importante sottolineare che le due carte sono cumulabili: pertanto, i giovani che soddisfano entrambi i requisiti possono ottenere 1.000 euro complessivi, da utilizzare entro la fine dell’anno.

Scadenze e modalità di utilizzo

Le due carte possono essere richieste entro il 30 giugno 2025. Tuttavia, il credito ottenuto potrà essere speso fino al 31 dicembre 2025, offrendo un’ampia finestra temporale per usufruire del bonus.