Grande opportunità per migliaia di studenti universitari: la Regione Lazio ha attivato le nuove borse di studio per l’anno accademico 2025/2026, con importi che possono superare i 6.000 euro. Ma attenzione: il contributo sarà assegnato fino a esaurimento fondi, quindi chi presenta la domanda per primo avrà maggiori possibilità di ottenere l’importo massimo.

Bonus Studenti Lazio: a chi spetta e quanto vale

Il Bonus – che consiste in realtà in borse di studio universitarie – è destinato agli studenti iscritti presso atenei con sede nella Regione Lazio. Gli importi variano in base alla condizione dello studente:

2.250,26 € per studenti in sede

3.532,85 € per studenti pendolari

6.472,10 € per studenti fuori sede

A queste cifre si aggiungono 600 € in buoni mensa, pari a due pasti gratuiti al giorno presso strutture convenzionate.

Ma non finisce qui: gli importi possono aumentare in base alla situazione personale e reddituale.

Aumenti previsti per ISEE basso, disabilità e corsi STEM

Il bonus può essere maggiorato in questi casi:

+15% per studenti con ISEE ≤ 13.974,30 €

+20% per iscritti a corsi STEM o a più corsi contemporaneamente

+10% per studenti con disabilità certificata superiore al 66%

Al contrario, chi ha un ISEE superiore a 18.632,40 € vedrà una riduzione progressiva dell’importo, fino a un taglio massimo del 50%.

Come richiedere il Bonus Studenti Lazio 2025

Le domande devono essere presentate esclusivamente online sul sito ufficiale www.laziodesco.it

entro il 22 luglio 2025.

Attenzione: dal 30 luglio all’11 agosto sarà possibile modificare o integrare la domanda già presentata.

Per accedere alla graduatoria è fondamentale presentare tutti i documenti richiesti e rispettare i requisiti indicati nel bando (sia per le matricole che per gli studenti già iscritti). Le borse verranno assegnate in ordine di graduatoria, quindi più si è in alto e prima si invia la domanda, maggiori saranno le possibilità di ricevere l’importo massimo.

Perché è importante agire subito

Il Bonus è erogato fino a esaurimento fondi. Questo significa che, anche se si rispettano i requisiti, chi presenta la domanda in ritardo rischia di rimanere escluso o di ottenere un contributo ridotto. I media nazionali finora non ne parlano, ma è una vera occasione da cogliere al volo.