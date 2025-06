Attimi di paura nel tardo pomeriggio di ieri a Striano, nel Napoletano, dove una bambina di 11 anni è rimasta ferita da un colpo esploso con una probabile carabina ad aria compressa. L’episodio è avvenuto intorno alle 18 in via II Traversa Sarno, una zona residenziale nei pressi dell’istituto alberghiero.

La dinamica dei fatti

La piccola stava camminando da casa sua verso l’abitazione della zia quando ha avvertito un forte dolore all’addome. Spaventata, ha raggiunto la zia che l’ha immediatamente accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale “Martiri del Villa Malta” di Sarno. I medici hanno riscontrato la presenza di un piccolo proiettile metallico, compatibile con un pallino per carabina ad aria compressa, che è stato prontamente rimosso e sequestrato dai carabinieri.

Le indagini dei carabinieri

Le forze dell’ordine stanno conducendo indagini approfondite per risalire all’autore del gesto. La zona è coperta da un sistema di videosorveglianza e i militari dell’Arma stanno acquisendo le immagini per ricostruire con precisione l’accaduto. Non è escluso che si tratti di un atto compiuto per gioco o con imprudenza, ma le autorità non escludono alcuna pista.

Condizioni della bambina

Fortunatamente, le condizioni della bambina non destano preoccupazione. Dopo le cure ricevute in ospedale, è stata dimessa con una prognosi di 10 giorni. Rimane tuttavia alta la preoccupazione tra i residenti per un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.