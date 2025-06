Notte di sangue sulle strade della Ciociaria. Un gravissimo incidente stradale si è verificato intorno alle 2 del mattino di oggi, venerdì 21 giugno 2025, lungo la variante Casilina, nel tratto compreso tra Frosinone e Torrice. Lo scontro frontale tra una Alfa Romeo 147 e una Mercedes Station Wagon ha provocato quattro vittime. Tutti i passeggeri coinvolti sono deceduti sul colpo.

Le vittime: due giovani e due uomini di mezza età

A bordo della Alfa Romeo 147 si trovavano:

Danilo Cantagallo, 31 anni, di Frosinone

Gianni Fiacco, 25 anni, di Torrice

Sull’altra vettura, una Mercedes, viaggiavano:

Franco Ricci, 71 anni, di Frosinone (alla guida)

Maurizio Arduini, 65 anni, anche lui di Frosinone

Lo schianto è stato talmente violento da non lasciare scampo a nessuno dei quattro occupanti.

Variante Casilina chiusa per ore, indagini in corso

Il tratto di strada è stato chiuso al traffico per diverse ore, per consentire le operazioni di recupero delle salme e la messa in sicurezza dell’area. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, il personale del 118 e i Vigili del Fuoco.

La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento. Secondo una prima ricostruzione, uno dei veicoli avrebbe impegnato un incrocio, mentre l’altro – forse a velocità sostenuta – lo avrebbe centrato in pieno, causando lo scontro fatale.

Le salme delle quattro vittime sono state trasferite presso l’obitorio dell’ospedale di Frosinone a disposizione dell’autorità giudiziaria.