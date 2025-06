Con l’approvazione del decreto-legge n. 45 del 2025, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha intensificato la sua battaglia contro i cosiddetti “diplomifici”, ovvero istituti paritari che rilasciano titoli di studio senza garantire un percorso formativo reale. Il provvedimento, realizzato in accordo con gli Uffici scolastici regionali e con la Guardia di Finanza, prevede controlli stringenti, azioni ispettive e revoche della parità scolastica per gli istituti non conformi.

Numeri in calo tra i candidati esterni: giù del 30% in Calabria, 25% in Campania

I primi effetti si stanno già manifestando. Secondo i dati ufficiali, nel 2025 i candidati esterni agli esami di maturità sono diminuiti sensibilmente:

Totale nazionale: 13.066 candidati esterni nel 2025, contro i 13.787 del 2024

➜ -5,2%

Scuole statali: -6,9%

Scuole paritarie: -1,3%

Il calo è ancora più marcato in alcune regioni del Sud, notoriamente più colpite dal fenomeno:

Calabria: da 747 a 516 candidati esterni ➜ -30,9%

Campania: da 1.685 a 1.264 ➜ -25%

Sicilia: da 1.613 a 1.228 ➜ -23,9%

Sicilia, Calabria e Campania: raffica di revoche della parità scolastica

Parallelamente al calo delle iscrizioni esterne, il Ministero ha intensificato i controlli sugli istituti paritari, portando a numerose revoche della parità scolastica, in particolare:

Sicilia:

11 revoche nei primi mesi del 2025, di cui 8 dopo ispezioni recenti

24 revoche già avvenute nel 2024

Calabria: 11 revoche nel 2024

Campania: 30 revoche nel 2024

«La lotta contro i diplomifici sta iniziando a dare i suoi primi frutti concreti. Il nostro impegno è per una scuola seria, contrassegnata dal merito e dalla legalità», ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.