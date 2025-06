Proseguono con efficacia le attività congiunte della Polizia di Stato e dei militari dell’Esercito Italiano nell’ambito dell’operazione “Stazioni Sicure”, concentrata nella zona di piazza Garibaldi e presso la Stazione Centrale di Napoli.

Due arresti in un solo giorno: spaccio e rapina

Nel corso della giornata di venerdì, le forze dell’ordine hanno effettuato due arresti distinti. Il primo ha riguardato un 35enne di origine algerina, colto in flagranza per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Il secondo, un 20enne tunisino, è stato arrestato per rapina e successivamente denunciato anche per ricettazione.

Arrestato spacciatore con oltre 100 grammi di hashish

Durante un’attività di pattugliamento mattutino in piazza Garibaldi, gli agenti della squadra di polizia giudiziaria del Compartimento di Polizia Ferroviaria hanno notato diversi individui avvicinarsi con sospetto al 35enne. Alla vista dei poliziotti, l’uomo ha tentato di fuggire, ma è prontamente bloccato. La perquisizione ha permesso di rinvenire circa 110 grammi di hashish, suddivisi in numerose stecche.

Turista aggredita: fermato un giovane rapinatore

Nel pomeriggio, sempre in piazza Garibaldi, gli agenti della Polfer sono intervenuti in supporto ai militari dell’Esercito. Un giovane tunisino aveva sottratto con violenza uno smartphone a una turista nei pressi dello stazionamento degli autobus. Allertati dalle grida della vittima, gli operatori hanno inseguito e fermato il 20enne, trovandolo in possesso di due telefoni cellulari, uno dei quali rubato poco prima.

Restituiti i telefoni rubati ai legittimi proprietari

Grazie alla prontezza d’intervento delle forze dell’ordine, entrambi i dispositivi sono restituiti ai legittimi proprietari, mentre per il giovane è scattato l’arresto per rapina e la denuncia per ricettazione.

Un bilancio positivo per l’operazione “Stazioni Sicure”

L’operazione “Stazioni Sicure” si conferma un’importante strategia di contrasto alla microcriminalità nelle aree ad alta frequentazione turistica e commerciale. I risultati quotidiani ottenuti dimostrano l’impegno costante e la professionalità delle forze dell’ordine, che continuano a garantire la sicurezza dei cittadini e dei viaggiatori in uno dei principali snodi ferroviari del Sud Italia.