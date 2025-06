Il Consiglio Comunale di Napoli ha compiuto un passo cruciale verso il futuro dello Stadio Diego Armando Maradona. Nella seduta di ieri è stato infatti approvato l’emendamento al Documento Unico di Programmazione, proposto dal consigliere Nino Simeone, Presidente della Commissione Infrastrutture, che dà ufficialmente il via alla predisposizione del piano di monitoraggio e recupero del terzo anello dell’impianto di Fuorigrotta.

L’intervento non riguarda solo la copertura dello stadio, ma anche la progettazione e realizzazione delle opere necessarie per rendere nuovamente accessibile e sicuro il terzo anello, attualmente inutilizzato.

Simeone: «Un passaggio fondamentale per Napoli e per lo sport italiano»

«Si tratta di un passaggio fondamentale – ha dichiarato Simeone – per garantire la sicurezza e valorizzare uno degli impianti sportivi più rappresentativi d’Italia. Lo Stadio Maradona è strategico non solo per lo sport, ma anche per eventi culturali e di rilievo internazionale».

Il consigliere ha sottolineato l’impegno dell’amministrazione guidata dal sindaco Gaetano Manfredi, che «sta dimostrando di mantenere gli impegni presi con la città, lavorando con visione e concretezza».

Un tassello chiave per Napoli verso Euro 2032

L’accelerazione sullo stadio arriva in un momento decisivo: l’Italia si prepara a ospitare gli Europei 2032, e la struttura commissariale nazionale dedicata alle infrastrutture sportive è in via di definizione. Secondo quanto dichiarato dal ministro dello Sport Andrea Abodi, il decreto Sport – atteso in Consiglio dei Ministri nei prossimi giorni – includerà anche la nomina del commissario che coordinerà i progetti infrastrutturali legati agli stadi.

Il ministro ha ribadito che «la piattaforma commissariale collaborerà con i sindaci e darà un’accelerazione decisiva a tutti i processi». Napoli è in corsa per essere una delle cinque città italiane che ospiteranno le partite degli Europei: «Non potrà mancare il Sud – ha detto Abodi – e il cuore del Sud è Napoli. È arrivato il momento di agire».

Prossimi step: progettazione e collaborazione con De Laurentiis

Già dal 30 aprile, l’assessore comunale alle Infrastrutture Eduardo Cosenza ha presentato uno studio tecnico preliminare sui lavori da realizzare per il terzo anello. Un mese fa si è svolto il primo confronto diretto con Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, per definire la collaborazione tra Comune e società sportiva.

Ora, con l’approvazione in Consiglio e l’attesa per il decreto nazionale, l’obiettivo è accelerare i tempi e rendere il Maradona un impianto all’altezza dei più grandi eventi internazionali.