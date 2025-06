Si terrà sabato 28 giugno, nella suggestiva cornice della Reggia Quisisana di Castellammare di Stabia, la seconda edizione di “Sport, Salute, Benessere con i prodotti dei Monti Lattari”, l’evento promosso dal Parco Regionale dei Monti Lattari con il patrocinio della città di Castellammare di Stabia.

Una giornata di approfondimento e confronto sui temi della salute, dell’alimentazione e del

benessere psico-fisico, che vedrà la partecipazione, tra gli altri, del Presidente della Regione

Campania Vincenzo De Luca e del noto virologo Roberto Burioni.

Le operazioni di registrazione dei partecipanti inizieranno alle ore 8.30; i lavori prenderanno il via alle ore 9.30. Fortemente voluto dal presidente del Parco, Enzo Peluso, l’appuntamento intende valorizzare l’importanza dello sport e di uno stile di vita sano, anche attraverso la riscoperta dei prodotti tipici dei Monti Lattari, in un percorso ambizioso che guarda alla definizione di una “dieta dei Lattari”, una declinazione locale e identitaria dei principi della Dieta Mediterranea.

I lavori si apriranno con i saluti istituzionali affidati al presidente del Parco, Enzo Peluso, al sindaco di Castellammare Luigi Vicinanza e al presidente della Società scientifica Anardi, Vincenzo Santonicola.

La giornalista e conduttrice televisiva Simona Rolandi guiderà l’intera giornata, che prevede interventi scientifici qualificati. Porteranno, infatti, il loro contributo la professoressa Grazia Arpino, oncologa dell’Università Federico II di Napoli, il medico specializzando in medicina dello sport Raffaele Martorano e il nutrizionista Francesco Santonicola.

Non mancheranno momenti di testimonianza e confronto: il rettore della Federico II, Matteo Lorito, interverrà per sottolineare il valore del progetto, mentre il pluricampione di pallanuoto Pino Porzio sarà protagonista di un vivace dialogo condotto da Simona Rolandi e dal presidente Peluso. A chiudere la mattinata sarà l’attesissimo intervento del professor Roberto Burioni, ordinario di microbiologia e virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano.

A conclusione dei lavori, interverrà il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, che con la sua presenza conferma l’attenzione delle istituzioni regionali verso un’iniziativa che coniuga salute, ricerca scientifica, promozione del territorio e valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche locali.

La giornata si concluderà con una degustazione dei prodotti tipici dei Monti Lattari, ulteriore espressione della ricchezza culturale e naturale di un territorio che il Parco intende sempre più promuovere come laboratorio di benessere e qualità della vita.