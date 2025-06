Paura e sconcerto a Fuorigrotta, dove una donna è stata violentemente spinta a terra da un gruppo di giovani, riportando un trauma alla testa. L’episodio, che ha scosso profondamente l’opinione pubblica, è avvenuto oggi in via Leopardi, una delle strade più frequentate del quartiere napoletano. Secondo le prime ricostruzioni, tutto sarebbe nato da una lite tra la donna e un gruppo di ragazzi, degenerata in un gesto di estrema violenza. La donna, scaraventata a terra, ha battuto la testa e ha subito un trauma che ha richiesto l’intervento immediato dei sanitari.

La condanna del prefetto Michele di Bari

A commentare con fermezza l’accaduto è stato il prefetto di Napoli, Michele di Bari, che ha espresso «ferma condanna per l’esecrabile gesto» e vicinanza alla persona offesa, auspicando una pronta guarigione. Il prefetto ha inoltre sottolineato l’urgenza di contrastare con decisione episodi di violenza gratuita, soprattutto quando coinvolgono vittime indifese.

Intensificati i controlli nel quartiere

In seguito all’episodio, la Prefettura ha disposto l’intensificazione dei controlli di sicurezza e vigilanza nell’area di via Leopardi e nelle zone limitrofe. L’obiettivo è quello di prevenire nuovi episodi di aggressione, garantendo una maggiore presenza delle forze dell’ordine sul territorio.