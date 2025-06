Il Bonus Spesa 2025, noto ufficialmente come Carta “Dedicata a te”, è una misura economica pensata per sostenere le famiglie italiane in difficoltà. Il beneficio consiste in una carta prepagata da 500 euro destinata all’acquisto di beni essenziali, carburante e trasporti pubblici. Finanziata con 600 milioni di euro, la carta sarà distribuita automaticamente senza necessità di domanda, grazie alla collaborazione tra INPS, Comuni e Poste Italiane.

Cos’è la Carta “Dedicata a te” 2025 e cosa comprende

La Carta Dedicata a te è una PostePay prepagata del valore di 500 euro, utilizzabile esclusivamente per:

Alimenti di prima necessità (carne, pesce, pasta, latte, frutta, alimenti per bambini, ecc.)

Carburante

Abbonamenti al trasporto pubblico locale

Il bonus è personale, non trasferibile e deve essere attivato con un primo acquisto entro una data prestabilita.

Requisiti per ottenere la Carta Dedicata a te 2025

Il bonus spesa 2025 non richiede domanda: i beneficiari vengono selezionati automaticamente sulla base di dati INPS e comunali. Per rientrare tra gli aventi diritto, è necessario:

Avere un ISEE inferiore a 15.000 euro

Essere residenti in Italia

Far parte di un nucleo familiare di almeno 3 persone

Non percepire altri sussidi incompatibili, come Cassa Integrazione Guadagni o bonus analoghi

Come funziona la distribuzione della Carta 500 euro

Selezione automatica dei beneficiari tra aprile e giugno 2025

Comunicazione ai cittadini da parte dei Comuni

Ritiro della carta presso gli uffici postali con un documento d’identità valido

Attivazione obbligatoria della carta con un primo acquisto

Scadenza del credito: febbraio 2026

Quando arriva la Carta Bonus Spesa 2025

Le tempistiche previste seguono il modello degli anni precedenti:

Primavera 2025 (aprile-giugno): uscita del decreto attuativo e avvio della selezione

Settembre 2025: distribuzione e attivazione delle carte

Febbraio 2026: termine per l’utilizzo completo del credito

A chi va la precedenza: criteri di assegnazione

In caso di fondi insufficienti, verrà data priorità a:

Famiglie con figli minori

Nuclei numerosi

Comuni con maggiore incidenza di redditi bassi

La ripartizione dei fondi avviene per il 50% sulla base della popolazione residente, e per il restante 50% in relazione al reddito medio pro capite, privilegiando i territori più svantaggiati.

Dove si può usare la Carta “Dedicata a te”

La carta è accettata esclusivamente in esercizi convenzionati per:

Spesa alimentare

Carburante

Abbonamenti ai mezzi pubblici locali

L’elenco aggiornato degli esercizi aderenti sarà reso disponibile presso i Comuni o online sul sito di Poste Italiane.