Attimi di terrore ieri sera a Scafati, quando una sparatoria è avvenuta in via Martiri d’Ungheria, nel cuore del centro cittadino. Un ragazzo di circa 20 anni è stato gambizzato da colpi d’arma da fuoco sparati a distanza ravvicinata, poco dopo le ore 20:30.

Il giovane ferito non è in pericolo di vita

Secondo le prime informazioni, la vittima è stata colpita alle gambe, riportando ferite non gravi. Dopo gli spari, il responsabile si è dato alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.

Panico tra i passanti

La sparatoria è avvenuta sotto gli occhi di numerosi cittadini, presenti in strada a quell’ora. Testimoni parlano di momenti di panico, con la gente che si è dispersa cercando riparo.

Indagini in corso

Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri della tenenza di Scafati e i militari del reparto territoriale di Nocera Inferiore, coordinati dal tenente colonnello Gianfranco Albanese. Le forze dell’ordine stanno acquisendo elementi utili per ricostruire la dinamica dei fatti e risalire all’autore del gesto.