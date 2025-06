Attimi di tensione ieri sera intorno alle 23 in via G.B. Vico, a Casavatore, dove alcuni residenti hanno segnalato al 112 colpi d’arma da fuoco esplosi in un’area adibita a parcheggio.

Sul posto i Carabinieri: trovati 7 bossoli calibro 380

Sul luogo della segnalazione sono immediatamente intervenuti i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Casoria. Durante il sopralluogo, i militari hanno rinvenuto e sequestrato sette bossoli calibro 380, sparsi sull’asfalto.

Indagini in corso per ricostruire l’accaduto

Al momento non si registrano feriti né danni evidenti a veicoli o strutture circostanti. Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda e verificare se si tratti di un atto intimidatorio, un avvertimento oppure di spari a scopo dimostrativo. L’intera area è stata sottoposta a rilievi tecnico-scientifici.

Gli inquirenti stanno inoltre visionando le immagini di videosorveglianza della zona e raccogliendo testimonianze per identificare eventuali responsabili o moventi.