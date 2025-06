La Polizia di Stato ha eseguito un fermo per tentata rapina nei confronti di un pregiudicato con precedenti per reati contro la persona e traffico di stupefacenti. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura della Repubblica di Salerno in seguito a due episodi criminali avvenuti nella notte del 15 giugno 2025.

Due tentate rapine in poche ore

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo, armato di una pistola calibro 7.65, avrebbe tentato una prima rapina in un bar del centro di Salerno. Durante l’aggressione, il barista ha reagito colpendo il malvivente con un bastone. Il rapinatore, in risposta, ha esploso un colpo d’arma da fuoco, che ha colpito il bancone, prima di fuggire a bordo di uno scooter di colore scuro.

Poco dopo, lo stesso soggetto avrebbe tentato una seconda rapina presso una stazione di servizio sulla tangenziale di Salerno. In questo caso, il benzinaio è colpito alla testa con il calcio della pistola.

Indagini e cattura

Grazie alle attività investigative condotte dagli agenti, l’uomo è identificato e localizzato. Dopo essersi reso irreperibile nella giornata di domenica, è infine fermato e trovato in possesso dell’arma da fuoco e di diversi proiettili.

Il soggetto è ora indagato per due tentate rapine aggravate e porto illegale di arma da fuoco. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Salerno.