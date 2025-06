Il mese di giugno non porta solo temperature elevate, ma anche scadenze fondamentali per famiglie e contribuenti. In particolare, chi beneficia dell’Assegno Unico Universale deve prestare grande attenzione alla scadenza del 30 giugno per l’aggiornamento dell’ISEE. Non rispettare questa data può comportare perdite economiche importanti.

Assegno Unico INPS: cos’è e chi ne ha diritto

L’Assegno Unico Universale è un sostegno economico mensile erogato dall’INPS destinato alle famiglie con:

Figli a carico fino a 21 anni

Figli disabili senza limiti di età

L’importo varia in base alla situazione economica del nucleo familiare, che viene calcolata tramite l’ISEE. È quindi fondamentale che l’ISEE sia aggiornato ogni anno per ricevere l’importo corretto.

Perché aggiornare l’ISEE entro il 30 giugno 2025

Se non aggiorni l’ISEE entro il 30 giugno 2025, ecco cosa succede:

Riceverai solo l’importo minimo dell’Assegno Unico:

€57,50 al mese per figli minorenni

€28,70 al mese per figli tra i 18 e i 21 anni

Perderai gli arretrati a partire da marzo, che spettano in base al nuovo ISEE

L’importo minimo viene erogato in assenza di un ISEE valido, ma non è retroattivo: aggiornare l’indicatore dopo il 30 giugno non dà diritto al recupero degli importi maggiorati dei mesi precedenti.

Come aggiornare l’ISEE: i canali disponibili

Hai diverse opzioni per aggiornare il tuo ISEE:

Online, tramite il portale INPS con:

SPID

Carta d’identità elettronica (CIE)

Carta nazionale dei servizi (CNS)

Rivolgendoti a un CAF o Patronato, che ti assisteranno gratuitamente

Aggiornarlo in anticipo è sempre consigliato per evitare problemi tecnici o ritardi dell’ultimo minuto.