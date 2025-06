Nel 2025, le famiglie italiane che accolgono un nuovo nato possono beneficiare di una serie di bonus e aiuti economici pensati per sostenere i genitori durante il primo anno di vita del bambino. Grazie a un insieme di misure cumulabili, è possibile ottenere un contributo mensile che supera i 1.000 euro, offrendo un supporto concreto alle nuove famiglie.

Bonus figli 2025: quali sono e a quanto ammontano

Ecco l’elenco aggiornato dei principali bonus per neonati attivi nel 2025:

1. Assegno Unico Universale

Importo: fino a 5.474,40 euro annui

Modalità di erogazione: mensile

Requisiti: variabili in base all’ISEE

Le famiglie con ISEE basso ricevono l’importo massimo. È il contributo principale per chi ha figli a carico.

2. Bonus Asilo Nido

Importo massimo: 3.600 euro annui

A chi spetta: genitori che iscrivono i figli a nidi pubblici o privati

Copre le spese per la retta mensile dell’asilo.

3. Assegno di maternità dei Comuni

Importo: circa 2.037 euro una tantum

Destinatari: mamme non lavoratrici

La domanda va presentata al proprio Comune di residenza.

4. Bonus Latte Artificiale

Importo: fino a 400 euro

Condizioni: necessaria certificazione medica che attesti l’impossibilità di allattare

Domanda da inoltrare alla ASL di competenza.

5. Bonus Nascita (o “Premio alla nascita”)

Importo: 1.000 euro una tantum

Quando si riceve: alla nascita o adozione del bambino

Totale dei benefici

Combinando i bonus sopra elencati, si può arrivare a:

12.511 euro annui

Circa 1.042 euro al mese

Un supporto economico importante, soprattutto nei primi mesi di vita del bambino.

Come richiedere i bonus per neonati nel 2025

Per ottenere tutti i benefici economici, è necessario rispettare determinate scadenze e procedure ufficiali:

Assegno Unico e Bonus Nido: tramite il sito INPS, patronati o contact center.

Assegno di maternità: da richiedere presso il Comune.

Bonus Latte Artificiale: domanda alla ASL con certificazione medica.

Attenzione all’ISEE

L’ISEE aggiornato è fondamentale per accedere agli importi massimi previsti. Un ISEE scaduto o non presentato potrebbe comportare la perdita di agevolazioni importanti.

I bonus sono cumulabili?

Sì, tutti i bonus sono cumulabili, a condizione che la famiglia soddisfi i requisiti per ciascuna misura. Questo permette di massimizzare il supporto economico nei primi 12 mesi di vita del bambino, una fase spesso delicata sia dal punto di vista emotivo che finanziario.