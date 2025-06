Anche per l’estate 2025, l’INPS promuove il bando pubblico “Centri Estivi Diurni”, finalizzato a sostenere economicamente le famiglie nella partecipazione dei figli a esperienze educative e ricreative durante il periodo estivo.

Destinatari del bando

Il contributo è riservato ai figli, orfani o equiparati, di:

dipendenti o pensionati della scuola;

personale docente e ATA.

Per poter accedere al beneficio, i minori devono avere un’età compresa tra 3 e 14 anni, compiuti entro il 30 giugno 2025.

Importo e durata del contributo

Il sostegno economico può coprire in tutto o in parte le spese relative alla frequenza di un centro estivo. La durata del soggiorno deve essere compresa tra un minimo di 5 giorni (una settimana) e un massimo di 20 giorni (quattro settimane), anche non consecutive, nel periodo giugno – settembre 2025.

Il valore del contributo è determinato in base all’ISEE del nucleo familiare, ed è applicato sul minore tra:

l’importo massimo previsto dal bando;

il costo settimanale effettivamente sostenuto per il centro estivo scelto.

Requisiti dei centri estivi

Affinché il centro estivo sia ammesso al bando, è necessario che rispetti una serie di condizioni. In particolare, deve:

essere gestito da un unico fornitore;

offrire attività ludico-ricreative e sportive, pasti (pranzo e merende), uscite organizzate e copertura assicurativa;

essere conforme alle normative igienico-sanitarie vigenti;

risultare accessibile, senza barriere architettoniche;

disporre di servizi igienici adeguati, spazi al chiuso, aree verdi e un presidio di primo soccorso;

impiegare personale qualificato in ambito educativo, direttivo e ausiliario, incluso personale dedicato all’assistenza dei minori con disabilità.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata esclusivamente online, attraverso il portale istituzionale dell’INPS. Sebbene la scadenza non sia ancora stata ufficializzata, essa viene generalmente fissata tra aprile e maggio.

Pertanto, si consiglia di:

attivare con anticipo uno strumento di identificazione digitale (SPID, CIE o CNS);

predisporre un ISEE aggiornato;

selezionare con cura il centro estivo prima della domanda.

Procedura per l’invio della richiesta

Per presentare correttamente la domanda, è necessario:

accedere al sito ufficiale www.inps.it

;

entrare nell’area riservata;

selezionare il percorso:

“Gestione domanda” > “Presentazione domanda” > “Utilizza il servizio” > “Vai alla prestazione” > “Centri Estivi”.

Il sistema procederà in autonomia alla verifica dei requisiti, avvalendosi delle proprie banche dati e delle informazioni fornite dagli enti convenzionati.

Criteri di ammissione

L’ammissione al contributo avviene sulla base di una graduatoria nazionale, che viene redatta tenendo conto:

dell’ISEE familiare;

della disponibilità delle risorse economiche.

Dove consultare gli aggiornamenti

Per ricevere informazioni aggiornate sul bando Centri Estivi 2025, è opportuno consultare periodicamente la sezione dedicata sul sito INPS, alla voce:

“Welfare – Bandi Estate INPSieme / Centri Estivi”.