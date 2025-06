Si è conclusa nel migliore dei modi la vicenda di Angela, la 14enne scomparsa nella serata di ieri. La ragazza è stata ritrovata dai carabinieri ed è in buone condizioni di salute.

L’allarme lanciato dai genitori

Angela si era allontanata nella serata di ieri, facendo perdere le proprie tracce dopo essere uscita da casa. Secondo quanto riferito, era diretta al centro commerciale Maximall. Al momento della scomparsa indossava pantaloncini chiari, una maglietta blu e portava con sé uno zainetto.

I genitori, non vedendola rientrare, hanno immediatamente lanciato l’allarme, dando il via alle ricerche da parte delle forze dell’ordine.

Indagini in corso: si cerca di ricostruire le ultime ore

I carabinieri, che hanno coordinato le operazioni di ritrovamento, stanno ora effettuando accertamenti per chiarire dove abbia trascorso la notte e con chi sia stata in contatto.

Nonostante lo spavento iniziale, la famiglia ha potuto riabbracciare Angela, mettendo fine a ore di angoscia.