E’ ufficiale, si è deciso per la sospensione della linea storica, dal 15 giugno al 3 settembre, per le due tratte Nocera Inferiore Salerno e Nocera – Napoli San Giovanni. RFI fa sapere che in totale sui cantieri saranno impiegate oltre 250 persone, tra dipendenti RFI e ditte appaltatrici, per un impegno economico complessivo di circa 79 milioni di euro, di cui 74 milioni finanziati con fondi PNRR. Per consentire l’operatività dei cantieri, la circolazione ferroviaria sarà sospesa nei seguenti periodi:

• dal 15 giugno al 14 luglio tra le stazioni di Nocera Inferiore e Salerno via Cava de’ Tirreni;

• dal 15 luglio al 3 settembre tra le stazioni di Napoli San Giovanni-Barra e Nocera Inferiore.

Agostino Ingenito- comitato utenti Etica Vivibilità e presidente Abbac, pur riconoscendo il valore degli investimenti, esprime la necessità di garantire ulteriori e necessari lavori da eseguirsi in occasione della sospensione della linea storica Napoli – Torre Annunziata – Pompei – Salerno. Mancano nel programma la messa in sicurezza di tutte le stazioni, la realizzazione di rampe di accessibilità, oltre al fondamentale adeguamento dei marciapiedi ai treni jazz che provocano spesso problematiche agli utenti nella discesa e salita. Inoltre non si evidenziano lavori per ridurre i passaggi a livello e loro messa in sicurezza che provocano spesso disagi e interruzioni. Inoltre non viene risolta l’atavica problematica degli allagamenti durante l’inverno come per la stazione di Scafati, oltre la garanzia di maggiore presidio e sicurezza delle stazioni incustodite