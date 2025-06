Significativi cambiamenti per chi viaggia sulla linea ferroviaria storica Napoli – Salerno (via Torre Annunziata Centrale) quest’estate. A causa di importanti lavori di manutenzione straordinaria e potenziamento infrastrutturale, la circolazione dei treni subirà delle interruzioni e modifiche che influenzeranno sia i servizi Frecciarossa che quelli Regionali di Trenitalia.

Fasi dell’Interruzione e Tratte Interessate

Le modifiche al servizio ferroviario saranno attuate in due fasi principali:

Dal 15 giugno al 14 luglio: La circolazione dei treni sarà sospesa tra le stazioni di Nocera Inferiore e Salerno.

Dal 15 luglio al 3 settembre: La sospensione si estenderà tra Napoli San Giovanni-Barra e Nocera Inferiore.

Cosa Cambia per i Treni Frecciarossa e Regionali

Entrambe le tipologie di treni subiranno variazioni significative:

Servizi Frecciarossa

I treni Frecciarossa che collegano Roma a Pompei saranno limitati a Napoli Centrale. Per la tratta da Napoli a Pompei, saranno attivati servizi bus Freccialink. È importante notare che questi bus saranno in connessione con i Frecciarossa nella stazione di Napoli Afragola e i biglietti (Freccialink Napoli Afragola – Pompei e viceversa) sono acquistabili solo se in combinazione con un viaggio Frecciarossa.

Servizi Regionali di Trenitalia

Le modifiche per i treni Regionali saranno più articolate:

Dal 15 giugno al 14 luglio: I treni Regionali della relazione Napoli Campi Flegrei – Salerno saranno limitati o partiranno dalla stazione di Nocera Inferiore. Saranno disponibili bus sostitutivi tra Salerno e Nocera Inferiore, che effettueranno tutte le fermate (via Cava de’ Tirreni).

Dal 15 luglio al 3 settembre: I treni delle relazioni Napoli Campi Flegrei – Salerno e Napoli Campi Flegrei – Torre Annunziata Centrale / Castellammare di Stabia saranno limitati o partiranno dalla stazione di Napoli San Giovanni Barra. In questo periodo, saranno previsti bus sostitutivi tra Napoli e Nocera Inferiore/Salerno/Castellammare di Stabia.

E ancora dal 15 luglio al 17 agosto: I treni non effettueranno la fermata presso la stazione di Nocera Superiore. Saranno previsti bus tra Nocera Inferiore e Cava de’ Tirreni per compensare questa interruzione.

Treni Aggiuntivi e Tempi di Percorrenza dei Bus

In sostituzione dei treni cancellati, verranno però predisposti treni aggiuntivi sulla relazione Salerno – Nocera Inferiore utilizzando un percorso alternativo.

È fondamentale considerare che i posti disponibili sui bus sostitutivi potrebbero essere inferiori rispetto alla capienza dei treni. Inoltre, i tempi di percorrenza dei bus aumenteranno, anche in base alle condizioni del traffico stradale.