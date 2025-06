Preoccupazione per la gestione dei trasporti in Campania. Dall’Abbac, associazione nazionale extra alberghiera, le dichiarazioni del presidente Agostino Ingenito.

” Esprimiamo una forte preoccupazione per le recenti decisioni che impatteranno gravemente il sistema dei trasporti in Campania. La Gesac ha annunciato la sospensione dei voli all’aeroporto di Capodichino dal 19 febbraio al 4 marzo 2026 per lavori alla pista, sollevando dubbi sulla capacità di dirottare i voli su Salerno o altri aeroporti italiani, con il rischio di complicare ulteriormente l’accessibilità.

In aggiunta, la sospensione della tratta ferroviaria Napoli-Pompei-Salerno durante l’estate, dal 15 giugno al 4 settembre, creerà disagi significativi per pendolari e turisti. Ci preoccupa l’efficacia dei bus sostitutivi, considerando l’intenso traffico della stagione estiva, e chiediamo a Ferrovie di rivedere il piano, valutando l’opzione di lavori notturni per garantire un servizio parziale.

Per quanto riguarda i collegamenti marittimi, esprimiamo preoccupazione per il mancato affidamento del trasporto marittimo per le località turistiche del Cilento. Non è chiaro se ci saranno collegamenti, chi li gestirà e per quanto tempo, oltre alla certezza dei costi. Anche in questo caso, persistono problemi relativi ai porti delle località.

Sollecitiamo chiarimenti riguardo ai problemi di accosto nei porti della Costiera Amalfitana, in particolare la sospensione del collegamento Salerno-Maiori. È cruciale garantire la funzionalità dei porti per alleviare il traffico sulle strade statali già sovraccariche.

Infine, evidenziamo le difficoltà nei collegamenti marittimi in area flegrea e le carenze infrastrutturali per le località turistiche del Cilento e del nord di Napoli. Chiediamo un intervento immediato da parte della Regione e del Governo per affrontare queste criticità e garantire una gestione condivisa, riducendo l’impatto delle sospensioni e migliorando il servizio per tutti i cittadini e visitatori “.