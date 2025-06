Ancora sangue sulle strade della provincia di Salerno. L’ennesima tragedia si è consumata a Buonabitacolo, dove Elia Garone, 86 anni, è deceduto dopo oltre quindici giorni di agonia a seguito di un incidente stradale avvenuto il 17 maggio 2025.

L’anziano, molto conosciuto nel piccolo comune del Vallo di Diano, era rimasto coinvolto in un grave fuoriuscita di strada mentre si trovava alla guida della sua vecchia Fiat Panda bianca.

La dinamica dell’incidente

Il sinistro è avvenuto lungo la strada panoramica che collega il Santuario del Monte Carmelo al centro abitato di Buonabitacolo. Si tratta di un tratto con diverse curve ma con asfalto in buone condizioni. Secondo le prime ricostruzioni, Elia Garone potrebbe aver accusato un malore proprio mentre affrontava uno dei tornanti.

La vettura ha improvvisamente perso aderenza, uscendo dalla carreggiata e finendo in un’area scoscesa tra erba, rocce e alberi. L’impatto violento contro i tronchi ha distrutto la parte anteriore dell’auto.

Garone è stato trovato all’interno dell’abitacolo in stato cosciente, anche se con evidenti ferite al volto. Inizialmente non sembrava in pericolo di vita, ma le sue condizioni sono peggiorate nei giorni successivi.

Il decesso all’ospedale di Potenza

Trasportato d’urgenza all’ospedale San Carlo di Potenza, l’anziano è rimasto ricoverato per due settimane. Nonostante le cure dei medici, il quadro clinico è peggiorato progressivamente a causa dell’età avanzata e delle lesioni riportate. Il decesso è sopraggiunto dopo 15 giorni, lasciando sgomenta l’intera comunità di Buonabitacolo.

La salma sarà trasferita direttamente in chiesa per il funerale, dove amici e parenti potranno dare l’estremo saluto a Elia Garone.

I soccorsi immediati dei cittadini e dei vigili del fuoco

I primi ad accorgersi dell’incidente sono stati alcuni residenti di Buonabitacolo che transitavano nella zona e hanno notato la Panda distrutta contro gli alberi. Sono stati proprio loro a lanciare l’allarme e a raggiungere il veicolo per prestare i primi soccorsi.

Sul posto sono intervenuti in breve tempo:

i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina, guidati dal caporeparto Bruno Mangieri

il personale sanitario del 118, giunto dalla postazione più vicina.