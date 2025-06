Ancora un episodio di violenza tra giovanissimi a Portici, in provincia di Napoli. Un ragazzo di appena 16 anni è stato brutalmente aggredito nella serata di sabato al porticciolo del Granatello, colpevole – secondo quanto ricostruito – di aver rivolto un semplice saluto a una ragazza.

L’aggressione per gelosia: pugno in pieno volto

Il 16enne si trovava in compagnia di alcuni amici quando avrebbe salutato con un cenno una coetanea. Questo gesto, apparentemente innocuo, ha però scatenato la furia dell’ex fidanzato della giovane, anche lui minorenne. Accecato dalla gelosia, il ragazzo ha inseguito la vittima insieme a un gruppo di amici e lo ha colpito con un violento pugno al volto, mentre il resto del “branco” impediva agli amici del ragazzo di intervenire.

Ferite gravi: fratture al volto e 10 punti di sutura

Il 16enne ha riportato gravi lesioni facciali, tra cui una ferita profonda sotto l’arcata oculare – che ha richiesto 10 punti di sutura – e fratture maxillo-facciali che dovranno essere trattate chirurgicamente. Il giovane è stato ricoverato e sottoposto ad accertamenti medici in attesa dell’operazione.

Le parole della zia: «Vogliamo giustizia e sicurezza»

A denunciare pubblicamente l’accaduto è stato il deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, attraverso i suoi canali social:

«Ennesima tragedia sfiorata. Situazione fuori controllo. Si cambino le carte in tavola o sarà la fine».

Anche la zia del ragazzo ha voluto lanciare un messaggio forte:

«Un ragazzo esce con gli amici e rischia di non tornare più a casa, oppure ci torna massacrato. Ma in che mondo viviamo? Vogliamo giustizia e sicurezza per i nostri ragazzi».

L’aggressore è stato identificato: indagini in corso

Grazie alle immagini di videosorveglianza, la Polizia di Stato e la Polizia Municipale hanno già identificato l’aggressore. Le indagini proseguono per ricostruire ogni dettaglio dell’accaduto e valutare le eventuali responsabilità anche da parte degli altri componenti del gruppo.