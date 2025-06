Blitz interforze a Chiaia: il ristorante “Diamanti del Mare”, aperto da pochi mesi in via Sannazaro e gestito dall’influencer Gennaro Di Napoli, è stato posto sotto sequestro a seguito di numerose irregolarità emerse durante un controllo delle autorità.

Violazioni igienico-sanitarie

Durante l’ispezione, condotta dalla Polizia Locale con il supporto di ASL Napoli 1, Ispettorato del Lavoro, Unità Tutela Edilizia, ABC ed ENEL, sono stati sequestrati circa 240 kg di alimenti tra prodotti privi di tracciabilità e mal conservati. I tecnici hanno definito gli ambienti insalubri, segnalando anche la presenza di un deposito alimentare abusivo, con sanzioni per oltre 5.000 euro e 14 prescrizioni da rispettare entro 30 giorni.

Occupazione abusiva e gestione rifiuti irregolare

Il locale occupava abusivamente 50 mq di suolo pubblico, rimossi d’urgenza dopo una sanzione simbolica di 170 euro. Contestata anche l’assenza di raccolta differenziata e il deposito incontrollato dei rifiuti, in violazione del regolamento comunale.

Violazioni edilizie e sequestro del ristorante

L’Unità Tutela Edilizia ha rilevato modifiche strutturali non autorizzate in un’area vincolata dal punto di vista paesaggistico, portando al sequestro dell’intera attività e al deferimento del titolare all’autorità giudiziaria.

Lavoratori in nero e attività sospesa

Su 20 dipendenti, 10 sono risultati completamente in nero, incluso un lavoratore non in regola con il permesso di soggiorno. Le sanzioni superano i 28.000 euro, con sospensione immediata dell’attività. La riapertura è subordinata al pagamento di almeno 5.000 euro. Sono in corso procedimenti penali per impiego di manodopera irregolare, ai sensi del D.Lgs. 286/98.

La replica di Gennaro Di Napoli: “Non credete alle chiacchiere”

A poche ore dalla diffusione della notizia, il titolare Gennaro Di Napoli ha pubblicato un video sui propri canali social in cui smentisce categoricamente la chiusura:

“Non credete alle chiacchiere. Il ristorante ‘I Diamanti del Mare’ è super operativo”, ha dichiarato Di Napoli, mostrando scorci del locale apparentemente aperto e funzionante.

