Una vasta operazione di controllo e contrasto al commercio abusivo è condotta negli ultimi giorni dalla Polizia Locale di Arzano, con il sequestro di oltre 430 chili di alimenti privi di tracciabilità, destinati alla vendita su suolo pubblico senza autorizzazione.

Gli agenti hanno passato al setaccio numerose aree del territorio comunale, elevando circa 30 verbali per occupazione abusiva del suolo pubblico, in molti casi con il ripristino della piena fruibilità dei marciapiedi a vantaggio dei pedoni. In alcuni episodi si è proceduto anche al sequestro della merce, in particolare nei confronti di venditori ambulanti sprovvisti di licenza.

Tra i soggetti sanzionati figura anche un commerciante abusivo proveniente da Afragola, che aveva occupato da giorni una traversa di via Atellana nel tentativo di eludere i controlli, installando un punto vendita improvvisato lungo la carreggiata.

Sanzioni per oltre 13.000 euro

Complessivamente sono contestate violazioni amministrative per oltre 13.000 euro, di cui 8.000 solo per occupazione abusiva di suolo pubblico. Le operazioni hanno anche avuto un risvolto solidale: gli alimenti sequestrati, dopo gli opportuni controlli, sono donati ad associazioni locali di assistenza ai bisognosi, che hanno espresso gratitudine per l’iniziativa.

Obiettivo: restituire gli spazi ai cittadini

I controlli della Polizia Locale, fanno sapere dal Comando, proseguiranno nei prossimi giorni con l’obiettivo prioritario di tutelare il decoro urbano, la sicurezza alimentare e restituire gli spazi pubblici alla libera fruizione dei cittadini.