Sono aperte fino al prossimo 8 luglio le iscrizioni ai percorsi online di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.

I percorsi sono previsti dal decreto legge datato 31 Maggio, recante “Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di Università e ricerca”.

In particolare, nell’articolo 6 si fa riferimento al potenziamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità e, più nel dettaglio, nel comma 1 si stabilisce che, al fine di sopperire all’attuale fabbisogno di docenti di sostegno, in via straordinaria e transitoria, si prevede che “la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue, fino al 31 dicembre 2025, con il superamento dei percorsi di formazione attivati dall’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE)” e che “le università possono, in ogni caso, attivare i percorsi di cui al presente comma autonomamente o in convenzione con INDIRE”.

INDIRE ha pubblicato gli avvisi relativi a: