Durante un servizio straordinario di controllo del territorio, i Carabinieri della Compagnia di Torre del Greco, con il supporto dei tecnici della società di fornitura elettrica, hanno condotto un’operazione mirata nella località Caravita a Cercola, con particolare attenzione al complesso di edilizia popolare di via Matilde Serao.

Allacci abusivi alla rete elettrica

I controlli hanno portato alla luce una situazione allarmante: diversi appartamenti erano collegati abusivamente alla rete elettrica pubblica, mediante contatori manomessi per sottrarre energia senza alcuna registrazione dei consumi. Sei persone sono denunciate a piede libero con l’accusa di furto aggravato di energia elettrica.

Pericolo per la sicurezza dei residenti

Oltre al danno economico, ancora in fase di quantificazione, i militari hanno evidenziato i gravi rischi per l’incolumità pubblica: gli allacci rudimentali, realizzati senza alcun rispetto delle norme di sicurezza, possono causare cortocircuiti, incendi o folgorazioni, minacciando la sicurezza non solo degli occupanti, ma anche dell’intero stabile.

La situazione è stata segnalata agli enti competenti, che ora dovranno intervenire per ripristinare condizioni di legalità e sicurezza all’interno del condominio.

Altri controlli sul territorio: auto rubata recuperata

Nel corso dello stesso servizio coordinato, i carabinieri hanno effettuato controlli a veicoli e persone in transito nella zona. Sono accertate cinque violazioni al codice della strada e un’automobile, risultata rubata, è ritrovata e posta sotto sequestro.