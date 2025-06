Mattinata di tensione a Napoli, in zona Ponte dei Francesi, dove si è verificato un incidente tra un tram e un camioncino dei rifiuti dell’Asia. Lo scontro, avvenuto con impatto laterale e frontale tra i due mezzi, ha causato danni materiali significativi, ma nessun ferito.

La dinamica dell’impatto

L’incidente è avvenuto all’altezza di via Marina degli Gigli, arteria adiacente alla zona industriale della città. Secondo le prime ricostruzioni, il camioncino Asia, proveniente da via Marina degli Gigli, avrebbe effettuato una svolta a sinistra verso il centro cittadino proprio mentre sopraggiungeva il tram, che ha colpito con la parte anteriore la fiancata posteriore sinistra del veicolo per la raccolta rifiuti.

La nota dell’Asia Napoli

Poco dopo l’accaduto, l’azienda ha diramato una comunicazione ufficiale:

«In merito a quanto riportato circa il sinistro che ha visto coinvolto un mezzo aziendale ASIA Napoli e un tram lungo via Marina degli Gigli questa mattina, precisiamo che non si sono registrati feriti. ASIA Napoli ha fornito la consueta collaborazione alle autorità competenti per ogni verifica utile».

Tensione sulla corsia opposta

Nel frattempo, quasi in contemporanea all’incidente, sulla corsia opposta si è sfiorato un altro scontro, questa volta tra due automobili. I conducenti, dopo un diverbio nato per una mancata precedenza, sono scesi dai rispettivi veicoli e hanno dato inizio a una lite animata, quasi degenerata in rissa prima dell’intervento dei presenti.

Viabilità rallentata

L’incidente e gli episodi connessi hanno provocato forti rallentamenti alla circolazione nell’area, già particolarmente trafficata durante le ore di punta. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione del traffico.