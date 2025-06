Colto in flagrante mentre tentava la fuga: un borseggiatore seriale è stato fermato dagli agenti della Polizia Municipale di Pompei presso la stazione della Circumvesuviana “Pompei-Santuario”. L’uomo, un 60enne originario di Torre del Greco e già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti, si trovava in città per una vera e propria “trasferta criminale”.

Il colpo è avvenuto in pieno giorno: durante un servizio di pattugliamento, i vigili – guidati dal colonnello Gaetano Petrocelli – sono allertati da un cittadino visibilmente scosso. La vittima ha denunciato il furto del proprio borsello, contenente denaro contante e uno smartphone, da parte di un uomo anziano in sella a una bicicletta.

A rivelarsi decisivo è il sistema GPS del telefono rubato, che ha permesso agli agenti di tracciare in tempo reale gli spostamenti del ladro. Le coordinate hanno condotto le forze dell’ordine alla stazione ferroviaria, dove il sospettato stava tentando di salire su un treno con la bicicletta, probabilmente per dileguarsi.

Il borseggiatore è prontamente fermato, identificato e denunciato. Il borsello sottratto è recuperato e restituito al legittimo proprietario.

Sicurezza a Pompei: la tecnologia e la prontezza degli agenti fanno la differenza

Grazie alla collaborazione del cittadino e all’efficacia dei controlli sul territorio, è stato possibile evitare che il ladro si dileguasse, segnando un altro successo per le operazioni di sicurezza urbana nel Comune di Pompei.