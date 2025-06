Un grave incidente stradale si è verificato intorno alle ore 18 sull’autostrada A1, in direzione sud, all’altezza del chilometro 570, nel territorio di Zagarolo (provincia di Roma).

Scontro tra auto e furgone: due vittime e tre feriti gravi

Nell’impatto sono rimasti coinvolti un furgone e un’autovettura con a bordo una famiglia. Tragico il bilancio: un uomo di 58 anni e sua moglie di 57 hanno perso la vita. I loro figli, rimasti gravemente feriti, sono stati trasportati in elicottero in ospedale in codice rosso. Ferito in modo grave anche il conducente del furgone, anch’egli ricoverato in codice rosso.

Autostrada A1 chiusa al traffico nel tratto interessato

A seguito dell’incidente, il tratto dell’autostrada A1 coinvolto è stato chiuso alla circolazione per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale e il personale sanitario del 118.

Indagini in corso sulle cause dell’incidente

Le forze dell’ordine stanno effettuando i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro. L’ipotesi principale al vaglio è quella di un impatto frontale o laterale ad alta velocità, ma le cause restano ancora da accertare.