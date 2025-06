Paura lungo la Via del Mare, tra Agropoli e Castellabate, dove nel pomeriggio di oggi si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto tre veicoli, tra cui una gazzella dei Carabinieri.

Lo scontro è avvenuto all’altezza dell’incrocio di San Pietro. Secondo una prima ricostruzione, la vettura dei militari – ferma a bordo strada per un posto di controllo – è improvvisamente colpita da due auto sopraggiungenti, una delle quali trasportava una famiglia con due bambini a bordo, su una Skoda.

Feriti trasportati all’ospedale di Vallo della Lucania

L’impatto è stato violento, ma per fortuna nessuno ha riportato ferite gravi. I passeggeri, compresi i due minori, sono soccorsi dal personale del 118, con ambulanze della Croce Rossa di Agropoli e del servizio Valcalore di Castellabate, e trasportati in via precauzionale all’ospedale di Vallo della Lucania per ulteriori accertamenti.

Carabinieri illesi, disagi al traffico

Illeso l’uomo alla guida dell’altra auto coinvolta, così come i due carabinieri che si trovavano sulla gazzella al momento dell’incidente. L’episodio ha causato forti rallentamenti al traffico in entrambe le direzioni, con la circolazione che è tornata alla normalità solo dopo l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi.