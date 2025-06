Tragedia nella tarda mattinata di oggi sul lungotevere Flaminio, a Roma, dove una ragazza di 22 anni ha perso la vita in seguito a un violento incidente stradale. Lo scontro, avvenuto intorno alle 12 all’altezza del civico 78, ha coinvolto uno scooter Yamaha X-Max, sul quale viaggiavano la giovane e un 23enne, e un minivan Volkswagen Caddy, condotto da un uomo italiano di 28 anni.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato disperatamente di rianimare la giovane, purtroppo senza successo. Il ragazzo che era con lei è invece trasportato in codice rosso all’ospedale Gemelli per le ferite riportate. Le sue condizioni sono al momento monitorate dai medici.

I rilievi sono eseguiti dalle pattuglie del II Gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale, impegnate nella ricostruzione della dinamica dell’impatto, al momento ancora al vaglio degli inquirenti.

Entrambi i veicoli sono sottoposti a sequestro per consentire gli accertamenti tecnici. Il tratto di lungotevere compreso tra Ponte Duca D’Aosta e Piazza Gentile da Fabriano, in direzione della piazza, è temporaneamente chiuso al traffico per permettere le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.