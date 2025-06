Nel fine settimana appena trascorso, le forze dell’ordine hanno condotto un servizio straordinario di controllo del territorio nel centro storico di Napoli e nel quartiere Chiaia, con particolare attenzione all’area dei Baretti, nota zona della movida.

L’operazione ha coinvolto i carabinieri del Gruppo di Napoli, i militari del SIO del 10° Reggimento Campania, il personale dell’ASL Napoli 1 e la polizia municipale, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza urbana, contrastare l’illegalità diffusa e tutelare la salute pubblica.

Due arresti dopo un inseguimento

Durante i controlli, due persone sono state arrestate per aver forzato un posto di blocco a bordo di uno scooter. I fuggitivi sono stati bloccati in via Carducci dopo un breve inseguimento. Al momento dell’identificazione, hanno oppresso resistenza strattonando i militari, che fortunatamente non hanno riportato ferite. I due sono ora agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.

Sei persone denunciate alla Procura

L’operazione ha portato anche alla denuncia di sei individui alla Procura:

Due parcheggiatori abusivi, già sottoposti a misure di prevenzione, sono stati sorpresi in attività illegale.

Tre conducenti di scooter sono stati fermati senza patente, nonostante fossero già sanzionati in passato per la stessa violazione.

Un socio di un’attività di ristorazione è stato denunciato per aver ancorato irregolarmente una struttura esterna, provocando danni al suolo pubblico.

Violazioni al Codice della Strada e droga: 13 segnalazioni

Numerosi anche i controlli sulla circolazione stradale, che hanno portato a:

decine di multe per violazioni al Codice della Strada, soprattutto per mancato uso del casco;

13 veicoli sottoposti a fermo o sequestro;

13 persone segnalate per uso personale di sostanze stupefacenti, a seguito di controlli antidroga mirati.