Incidente stradale in via Alessandro Manzoni: Volkswagen Golf si incastra sotto un autobus. Intervento dei vigili del fuoco e del 118. Ancora un grave incidente in provincia di Salerno. La scorsa notte, intorno alle 4 del mattino, una Volkswagen Golf si è schiantata contro un bus presumibilmente parcheggiato lungo via Alessandro Manzoni, a Scafati.

L’intervento dei soccorsi

Sul posto sono immediatamente giunti i sanitari del 118, che hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, poiché l’auto era incastrata sotto la parte posteriore del bus. I caschi rossi sono intervenuti prontamente, riuscendo a spegnere un principio d’incendio sviluppatosi nel vano motore della vettura, evitando così ulteriori conseguenze.

Due feriti, accertamenti in corso

All’interno dell’automobile vi erano due persone, entrambe prese in cura dai soccorritori. Le loro condizioni non sarebbero gravi, ma sono in corso accertamenti medici. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri, per i rilievi e per chiarire l’esatta dinamica dello scontro.