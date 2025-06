Nuova allerta alimentare dal Ministero della Salute, che ha segnalato il richiamo urgente di due prodotti a marchio Monte Argegna Salumi per la presenza di Listeria monocytogenes e Salmonella, agenti patogeni potenzialmente pericolosi per la salute umana.

A essere ritirati dal mercato sono:

Salame di Magliano, venduto a peso;

Mondiola (conosciuta anche come mortadella garfagnina), in confezioni da 500 grammi.

Entrambi i prodotti appartengono al lotto con data di produzione 03/04/2025, che coincide anche con il numero di lotto, e riportano come data di scadenza il 03/07/2025.

I salumi sono stati realizzati nello stabilimento della Monte Argegna Salumi di Bertolini e Cecchi Srl, sito in via Sant’Andrea 3, frazione Magliano, Sillano Giuncugnano (Lucca), con marchio di identificazione IT 9-2561/L CE.

Rischio microbiologico: “Non consumateli”

Il Ministero raccomanda vivamente ai consumatori di non consumare i prodotti interessati, ma di restituirli al punto vendita dove sono acquistati, anche in assenza di sintomi. L’ingestione di alimenti contaminati da Listeria e Salmonella può provocare gravi disturbi gastrointestinali e infezioni sistemiche, soprattutto nei soggetti più fragili come anziani, bambini e donne in gravidanza.

Una lunga lista di allerte: dal tofu ai fichi secchi

Il richiamo dei salumi Monte Argegna si aggiunge a una serie preoccupante di segnalazioni alimentari recenti. Solo negli ultimi giorni sono ritirati diversi lotti di tartufi dolci per rischio Salmonella, un tofu Veggie Despar etichettato erroneamente, cozze contaminate dal batterio Vibrio parahaemolyticus e persino fichi secchi De Lucia con livelli eccessivi di aflatossine, sostanze tossiche potenzialmente cancerogene.

Più attenzione, più controlli

La nuova segnalazione conferma l’importanza del sistema di allerta rapido europeo e delle attività di controllo svolte dalle autorità sanitarie. I richiami tempestivi servono a prevenire conseguenze gravi per la salute pubblica e a mantenere alta la soglia d’attenzione sulla sicurezza alimentare.