Con un risultato netto e inequivocabile, Andrea Ruggiero è stato proclamato sindaco di Nola, ottenendo il 73,72% dei consensi al primo turno delle elezioni amministrative del 25 e 26 maggio 2025. Durante la cerimonia ufficiale di proclamazione, il neosindaco ha ribadito il suo impegno verso una politica concreta e vicina ai bisogni reali della comunità.

Ruggiero: “I cittadini chiedono quotidianità, cose semplici”

«I cittadini ci chiedono la quotidianità, l’ordinarietà, qualcuno direbbe cose semplici» – ha dichiarato Ruggiero nel suo primo discorso ufficiale da primo cittadino. «Spero che nei prossimi giorni questo nostro primo agire possa già restituire risultati e dare la cifra delle ambizioni della nostra amministrazione».

Un messaggio chiaro, rivolto a una cittadinanza che ha premiato con forza la proposta politica di Ruggiero, sostenuto da una grande coalizione trasversale, risultata vincente già al primo turno.

“Sarò il sindaco di tutti”

Il nuovo sindaco ha voluto sottolineare come il suo mandato sarà all’insegna dell’inclusività e del dialogo: «Sarò il sindaco di tutti, questo è certo. Non è uno slogan, ma la volontà concreta di abbracciare tutte le istanze per poter avviare un avvincente, ma complesso, percorso di rilancio della città di Nola».

Priorità: ascolto e risoluzione delle criticità

Ruggiero ha già iniziato un confronto con la cittadinanza, le associazioni e le istituzioni locali per prendere atto delle principali problematiche che affliggono il territorio: «Parlando con cittadini, associazioni ed istituzioni ho già dato l’ampia disponibilità mia e dell’Ente ad avviare percorsi ed iniziative che possano risolvere problemi annosi».

Un nuovo capitolo per la città di Nola

Con la sua elezione, Andrea Ruggiero apre un nuovo capitolo per la città di Nola, promettendo una gestione amministrativa orientata alla trasparenza, efficienza e partecipazione attiva dei cittadini.