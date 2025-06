Sabato 14 giugno, durante una giornata particolarmente affollata sulla spiaggia delle Monache a Posillipo, tre minorenni sono stati sorpresi mentre rubavano ai danni dei bagnanti. I ragazzi sono stati fermati dagli agenti della Squadra Mobile di Napoli e denunciati per furto aggravato in concorso. Uno di loro è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e denunciato anche per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

I controlli della Polizia

I tre giovani avevano approfittato della confusione per agire inosservati. Tuttavia, sul litorale erano presenti i cosiddetti “Falchi” della Squadra Mobile, impegnati nei controlli predisposti dalla Questura per garantire la sicurezza nelle aree balneari. Gli agenti hanno sorpreso i minorenni in flagranza di reato, bloccandoli immediatamente.

Denunciati alla Procura per i Minorenni

I tre sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli. Per uno di loro, oltre all’accusa di furto aggravato, è scattata anche la denuncia per il porto illegale di armi, in quanto trovato con un coltello a serramanico nascosto tra gli effetti personali.

Una spiaggia bella ma da tutelare

La spiaggia delle Monache, situata sotto il Palazzo Donn’Anna, è uno degli angoli più suggestivi della costa napoletana. La sua popolarità attira centinaia di persone ogni fine settimana, ma anche l’interesse di chi approfitta dell’affollamento per compiere reati. Questo episodio riporta al centro del dibattito il tema della sicurezza nei luoghi pubblici, in particolare nelle spiagge libere della città.