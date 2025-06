Un uomo di 50 anni, originario di Napoli e residente a Ponticelli, posto agli arresti domiciliari con l’accusa di aver rubato due ciclomotori lo scorso marzo a Torre del Greco. Il provvedimento cautelare è stato emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura oplontina.

I furti e l’indagine

I fatti risalgono al 12 e al 18 marzo, quando finirono rubati rispettivamente una Vespa Piaggio PX e un Piaggio Liberty. L’indagine è partita subito dopo il primo furto, quando gli agenti del commissariato di polizia di via Sedivola hanno avviato l’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza cittadine.

Grazie a queste immagini, gli investigatori sono riusciti a rilevare la targa del motociclo utilizzato dai malviventi e a identificare il presunto autore, riconosciuto anche grazie agli indumenti indossati durante l’azione criminale.

Il tentato inseguimento

Nei giorni successivi, durante un’attività investigativa in via Casa Cirillo a Trecase, la polizia ha intercettato un uomo a bordo di un Piaggio Liberty, risultato rubato poco prima. Il sospettato, riconosciuto per l’abbigliamento simile a quello visto nei filmati, è riuscito tuttavia a sfuggire all’inseguimento invertendo il senso di marcia e facendo perdere le proprie tracce.

Arresti domiciliari per il 50enne

Nonostante la fuga, il materiale probatorio raccolto dagli inquirenti – comprese le immagini delle telecamere e il riconoscimento visivo – ha fornito elementi ritenuti sufficienti dalla Procura per richiedere una misura cautelare.

Il 50enne è così raggiunto e notificato dell’ordinanza di arresti domiciliari. Le indagini proseguono per accertare eventuali altri episodi riconducibili allo stesso soggetto o a una rete di complici.