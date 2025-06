Non ce l’ha fatta Roberto Sangiovanni, il giovane di soli 20 anni coinvolto nel terribile incidente in moto avvenuto lo scorso 12 giugno lungo la Strada Noalese, nel territorio di Stigliano, in provincia di Venezia. Dopo giorni di agonia nel reparto di rianimazione dell’ospedale dell’Angelo, il cuore di Roberto ha smesso di battere. La notizia della sua scomparsa ha gettato nel dolore le comunità di Eboli e Battipaglia, città d’origine della sua famiglia.

Le radici a Sud, la vita al Nord

I genitori di Roberto, entrambi originari del Salernitano, si erano trasferiti da alcuni anni in Veneto. Roberto era uno studente universitario brillante, amato da chiunque lo conoscesse. Lascia una sorella e un fratello minore, calciatore in una squadra locale di Stigliano.

Il decesso ha colpito duramente anche i nonni e gli altri parenti residenti ad Eboli e Battipaglia, dove in queste ore il dolore è palpabile. Sui social si moltiplicano i messaggi di cordoglio per un giovane descritto come solare, gentile e pieno di sogni.