Dopo due giorni di apprensione, si è finalmente conclusa con un esito positivo la vicenda della scomparsa di Rosanna Fiore, che aveva tenuto con il fiato sospeso l’intera comunità di Portici. La donna, della quale si erano perse le tracce nella mattinata di mercoledì 11 giugno, è stata ritrovata in buone condizioni fisiche nella zona alta di Ercolano, precisamente in via Cegnacolo.

La scomparsa e l’attivazione dei soccorsi

Rosanna si era allontanata da casa senza portare con sé chiavi, cellulare o portafoglio. Da quel momento era scattato l’allarme, e in breve tempo si era attivata una vasta rete di soccorso. Per oltre 48 ore, familiari, amici, forze dell’ordine, vigili del fuoco, volontari, unità cinofile e semplici cittadini si sono impegnati ininterrottamente nelle ricerche.

Le parole della famiglia

A confermare il sollievo e la gratitudine della famiglia è stato il marito della donna, Mario Saccone, che ha dichiarato:

«Ringrazio le forze dell’ordine, il Comune e tutte le persone che ci hanno aiutato in questo momento difficile. Non era mai successo prima, siamo stati spaventati ma non ci siamo arresi. Insieme a mia figlia abbiamo partecipato attivamente alle ricerche. A tutti voi va la nostra profonda gratitudine».

La svolta nelle indagini

Secondo una prima ricostruzione, il sistema di videosorveglianza comunale aveva registrato le immagini di Rosanna mentre si allontanava da casa con una borsa. Inoltre, le indagini avevano escluso l’ipotesi che la donna avesse preso un treno dell’EAV, concentrando così l’attenzione nell’area di via Cegnacolo, dove infine è stata individuata e soccorsa.

Il commento delle istituzioni

A seguito del lieto fine, anche il sindaco di Portici, Enzo Cuomo, ha voluto esprimere pubblicamente la sua soddisfazione:

«Siamo sollevati per il ritrovamento di Rosanna. Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che si sono prodigati nelle ricerche. La collaborazione tra istituzioni e cittadini ha fatto la differenza».