Una giornata di sole si è trasformata in tragedia sul litorale tra Varcaturo e Castel Volturno, in provincia di Napoli. Intorno alle ore 13:00, presso lo stabilimento balneare Palma Rey, un ragazzo di 18 anni, Nicola Mirti, è stato accoltellato allo stomaco al culmine di una lite per futili motivi. L’aggressione è avvenuta davanti a decine di bagnanti, in un tratto di spiaggia molto affollato.

Il giovane è morto poco dopo in ospedale

Trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, il giovane non ce l’ha fatta: è morto poco dopo il ricovero. La vittima, originaria di Mugnano di Napoli, si trovava in spiaggia con un gruppo di amici. Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressore e Nicola si conoscevano già. I due si sarebbero incontrati casualmente tra la folla, e da lì sarebbe scoppiata la lite degenerata in violenza.

Indagini in corso: l’aggressore sarebbe identificato

Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire l’accaduto. Grazie alle testimonianze raccolte e ai filmati delle telecamere di sorveglianza dello stabilimento, il presunto responsabile dell’accoltellamento sarebbe già individuato. Non sono ancora diffusi dettagli ufficiali sull’identità dell’aggressore.

Panico in spiaggia e tensione all’ospedale

La scena dell’aggressione ha generato panico tra i bagnanti, molti dei quali si sono precipitati a soccorrere il ragazzo o ad allontanarsi spaventati. Anche presso l’ospedale di Pozzuoli si sono vissuti momenti di forte tensione: amici e parenti del giovane, accorsi subito dopo la notizia, hanno dato sfogo alla disperazione. Sul posto è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine per contenere la situazione.