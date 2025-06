Ancora una notte di violenza ad Aversa. Due uomini, entrambi di origine straniera, si sono affrontati in una violenta rissa per strada, culminata con un accoltellamento. L’episodio è avvenuto in un’area già nota per criticità legate alla sicurezza.

Accoltellamento e caos: l’uomo ferito semina il panico in un bar

Dopo essere rimasto ferito, uno dei due contendenti – in stato di forte agitazione – ha cercato rifugio in un bar della zona. Lì, in preda alla rabbia per l’attesa dei soccorsi, ha iniziato a danneggiare arredi e minacciare clienti e personale, scatenando il panico tra i presenti.

Intervento delle forze dell’ordine

L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha evitato conseguenze peggiori. Il ferito è stato successivamente soccorso da un’ambulanza e trasportato in ospedale. Le sue condizioni, pur serie, non sarebbero critiche.

La denuncia di Borrelli

Sull’accaduto è intervenuto il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli:

“La situazione ad Aversa è ormai fuori controllo. Non possiamo assistere inermi a episodi simili. È necessario un aumento costante dei controlli e l’istituzione di presìdi fissi nelle aree più esposte al degrado.”

Una città sempre più preoccupata

Negli ultimi mesi Aversa è finita spesso sotto i riflettori per episodi legati alla criminalità e all’insicurezza. Cittadini e commercianti chiedono maggiore presenza delle istituzioni e interventi strutturali per garantire ordine e sicurezza.