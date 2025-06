Il fenomeno del bradisismo ai Campi Flegrei torna a farsi sentire. Alle ore 5:00 di questa mattina, sabato 21 giugno, una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata chiaramente avvertita nella zona flegrea, in provincia di Napoli.

Epicentro tra Pozzuoli e Quarto

Secondo le rilevazioni dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il sisma ha avuto un ipocentro a soli 3 km di profondità, con epicentro localizzato tra i comuni di Pozzuoli e Quarto. La scarsa profondità ha contribuito a rendere la scossa percepibile da molti cittadini, anche se non si segnalano danni.

Sequenza sismica nella notte

Non si è trattato di un evento isolato. Tra l’1 e le 6 del mattino, sono registrate almeno dieci scosse sismiche minori nell’area dei Campi Flegrei, confermando una fase di attivazione del bradisismo.

Interventi e viabilità: aggiornamenti sulla tangenziale

Nel frattempo, proseguono i lavori per migliorare la viabilità e la sicurezza nelle zone a rischio. In programma nuove vie di fuga e svincoli sulla tangenziale di Napoli, a supporto del piano di emergenza per l’area flegrea.