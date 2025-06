Una serata di festa si è trasformata in tragedia sul lungomare biscegliese. Rebecca Di Bisceglie, 29 anni, residente a Trani e studentessa del corso serale dell’Istituto “Sergio Cosmai”, è deceduta improvvisamente a causa di un malore mentre si trovava in pizzeria con compagni di classe e alcuni docenti.

L’incontro era stato organizzato per celebrare la fine dell’anno scolastico. Tuttavia, nessuno avrebbe potuto immaginare che quell’occasione conviviale si sarebbe conclusa in modo così drammatico.

I soccorsi e le indagini

Il malore è sopraggiunto all’improvviso. Subito sono stati allertati i soccorsi e, in pochi minuti, sul posto è giunta un’ambulanza del 118. I sanitari hanno tentato disperatamente di rianimare la giovane, ma ogni sforzo si è rivelato vano. Il decesso è stato constatato poco dopo.

Al momento, si è in attesa delle disposizioni dell’autorità giudiziaria, che dovrebbe autorizzare l’autopsia per chiarire le cause esatte della morte. Secondo fonti vicine alla famiglia, Rebecca soffriva di alcuni problemi di salute, ma al momento non è possibile stabilire un nesso diretto.

Il cordoglio dell’istituto

Numerosi i messaggi di dolore e incredulità giunti alla famiglia e all’istituto “Sergio Cosmai”, che ha sede sia a Bisceglie che a Trani. In un post pubblicato sui social, la scuola ha ricordato la giovane con parole commosse:

«Rebecca ci ha lasciati. Sorridente, incredibilmente innamorata della vita che pure non le aveva risparmiato sofferenze. È andata via in pochi istanti, tra compagni e insegnanti a cui era tanto legata. Ci mancherà la sua risata e la sua forza».