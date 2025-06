Morena ha solo 16 anni, ma combatte una battaglia durissima da quando ne aveva appena dieci. Vive a Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli, e convive con una forma rarissima e aggressiva di epilessia farmacoresistente associata alla sindrome di Rasmussen. Un caso così unico che in tutta Europa se ne contano appena tre.

Le crisi epilettiche sono quotidiane, frequenti e devastanti. Oltre al dolore e alla fatica, la patologia ha causato gravi deficit cognitivi e motori, compromettendo fortemente la qualità della vita di Morena. Attualmente è ricoverata all’Ospedale Bambino Gesù di Roma, dove i medici monitorano una situazione definita critica.

Una speranza dal Messico: la clinica di Monterrey

Nonostante le difficoltà, una nuova speranza si è accesa a migliaia di chilometri di distanza. Una clinica specializzata di Monterrey, in Messico, si è detta pronta ad accogliere Morena per un trattamento terapeutico di due mesi, studiato proprio per casi complessi come il suo. Un percorso che potrebbe rappresentare una svolta, migliorando significativamente le sue condizioni.

L’appello della mamma e la raccolta fondi per Morena

Per poter affrontare le ingenti spese mediche e logistiche, la mamma di Morena, Feliciana, ha lanciato una raccolta fondi. Un’iniziativa nata dalla disperazione ma animata da una straordinaria forza d’animo. Feliciana ha anche scritto al deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha immediatamente risposto all’appello, sostenendo la causa pubblicamente.

“Morena merita un’opportunità, ovunque essa sia. Vale la pena tentare. Sosteniamo la vita, diamo speranza a questa giovane ragazza e a sua madre, donna di grande coraggio e determinazione. Accompagniamole tutti insieme con un piccolo contributo verso un grande traguardo”, ha dichiarato Borrelli, esponente di Alleanza Verdi Sinistra.

Come aiutare Morena

Ogni gesto può fare la differenza. La raccolta fondi è attiva e ogni contributo, anche minimo, rappresenta un passo verso il futuro che Morena merita. Aiutare una vita fragile come la sua è un atto di responsabilità e amore.