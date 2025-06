Momenti di paura ieri in un ristorante di via Cesare Rosaroll, a pochi passi dalla Stazione Centrale di Napoli, quando un uomo armato di coltello ha tentato di rapinare un cliente seduto a un tavolo. Il malvivente si è avvicinato minacciando la vittima con il coltello e chiedendo i soldi in suo possesso. La resistenza del cliente ha però fatto desistere il rapinatore, che si è dato alla fuga.

Grazie alla tempestiva segnalazione alla Sala Operativa, sono intervenuti i poliziotti del Nibbio e del commissariato Vicaria-Mercato, che, raccogliendo la descrizione fornita dalla vittima, hanno rintracciato e bloccato il sospetto poco distante dal locale.

Si tratta di un 26enne originario del Senegal, irregolare in Italia e con precedenti specifici di polizia, arrestato con l’accusa di tentata rapina aggravata.